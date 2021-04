Covid-19 : pourquoi les Français se font-ils moins tester ?

D’abord, comment se fait-il que les Français se fassent moins tester tandis que l’épidémie continue de circuler en France ? Pour Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, cela n’a rien d’alarmant. En baissant, le taux de dépistage ne ferait que retrouver son niveau d’il y a quelques semaines, avant le confinement. Le pharmacien se fonde sur le nombre de tests antigéniques réalisés en France en officine chaque semaine, que LCI a pu consulter. Si l'on exclut les tests par RT-PCR, le dépistage a ainsi beaucoup augmenté entre le 15 mars et le 4 avril (passant de 859.000 tests réalisés du 15 au 21 mars à 997.000 du 22 au 28 mars puis à 1,29 million du 29 mars au 4 avril) et est simplement redescendu ensuite : environ 860.000 tests ont été réalisés du 5 au 11 avril et 750.000 la semaine du 12 au 18 avril. "En confinement, les gens ne bougent plus et se font donc moins tester", en conclut Philippe Besset, qui préfère s’attarder sur la hausse précédemment enregistrée : "Ce sont les semaines exceptionnelles à 1,2 million de personnes, qui datent d’avant le confinement, qu’il faut expliquer".

L’annonce d’un reconfinement national le soir du 31 mars par Emmanuel Macron y serait pour quelque chose. "Toute décision politique a une incidence sur le taux de dépistage. On l’a vu pour Noël avec une explosion du dépistage avant les fêtes. Et on le voit aujourd'hui avec la décision de l'Allemagne de dépister les transfrontaliers : les pharmacies à la frontière ne font que ça." Cette chute peut aussi s’expliquer par la fermeture des écoles depuis trois semaines, là où l’on testait beaucoup : près de 250.000 tests étaient effectués chaque semaine dans les établissements scolaires, avant qu’ils ne ferment, selon le Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC (SNUipp-FSU). Comptabilisés dans le dépistage, ces tests manquent donc à l’appel depuis début avril.