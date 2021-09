Olivier Véran a-t-il vraiment reculé sur l'obligation vaccinale en Guadeloupe et Martinique ?

"On a gagné en Guadeloupe !", s'est réjouie ce dimanche sur Twitter une internaute anti-vaccin sur Twitter. Elle l'assure, la vaccination contre le Covid-19 n'est désormais plus obligatoire en Guadeloupe. Sauf que son message est trompeur. En effet, Olivier Véran a bien repoussé l'obligation vaccinale pour les soignants des "seuls territoires ultramarins touchés par la quatrième vague". Interrogé sur la question lors d'un point presse le 26 août dernier, le ministre de la Santé a justifié ce report par la situation sanitaire. "Considérant la situation épidémique et la mobilisation totale de tous les soignants (…) pour sauver un maximum de vies dans des conditions difficiles, on n'allait pas leur rajouter la contrainte de l'obligation vaccinale dans la période", a-t-il plaidé, comme on peut l'entendre dans cette vidéo (à partir de la 44ᵉ minute). Une information confirmée par son cabinet qui évoque auprès de LCI.fr la "situation sanitaire" de ces territoires qui "nécessite de préserver la prise en charge des patients".