Covid : et si l'Île-de-France n'était pas la seule concernée par des mesures de restrictions ?

MESURE - Un nouveau Conseil de défense à l'Elysée a lieu ce mercredi 17 mars. Alors que le gouvernement évoquait la veille un durcissement en Île-de-France, les Hauts-de-France et PACA seraient aussi objet de préoccupation selon les informations de TF1-LCI.

L’étau se resserre sur l’Île-de-France. Depuis plusieurs semaines, l’exécutif n’élude plus la perspective d’un durcissement des mesures sanitaires dans la région capitale, confrontée à une accélération de l’épidémie. Les choses pourraient se précipiter dans les jours qui viennent : alors qu’Emmanuel Macron consultait ce mardi 16 mars l’avis du comité scientifique et de médecins réanimateurs, le Premier ministre reconnaissait dans une interview à BFMTV que "le moment est venu pour envisager des dispositions" pour le territoire. "On est dans une situation préoccupante et critique et, très clairement, des mesures du type de celles auxquelles on a eu recours dans les autres parties du territoire sont sur la table ce soir" a-t-il déclaré.

Selon les informations de TF1-LCI, l’Île-de-France n’est toutefois pas la seule à faire l’objet d’une attention accrue de la part du gouvernement. Dans les Hauts-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), des confinements localisés le week-end sont déjà en place dans le Pas-de-Calais et les secteurs Dunkerque et Nice. Mais la question de nouvelles restrictions ne serait pas exclue concernant les deux régions.

Tension en réanimation

Car plusieurs indicateurs sont scrutés pour évaluer la progression de l’épidémie. Les trois territoires se rejoignent notamment sur une occupation préoccupante des lits en réanimation. Depuis le week-end dernier, des transferts de patients sont organisés d’abord par voie aérienne depuis l’Île-de-France, où le taux d’occupation dans ces services a atteint 102,6 % des capacités ce mardi.

Les deux autres régions, moins densément peuplées, sont également confrontées à une saturation. En PACA, le même jour, le taux d’occupation des lits a grimpé à 111,1%, tandis que les Hauts-de-France voient ce chiffre atteindre les 120,1%, avec une forte concentration des patients dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Disparités locales d'incidence

L’autre argument à l’appui d’un durcissement concerne le taux d’incidence, c’est-à-dire le nombre de cas positifs détectés pour 100.000 habitants. Bien au-delà du seuil dit "d’alerte maximale", fixé à 250, le chiffre de 400 a plusieurs fois été mis en avant par Jean Castex pour déclencher la décision de reconfinements locaux. Selon les données de Santé Publique France, ce niveau est dépassé sur la semaine précédant le 13 mars à l’échelle de l'Île-de-France.

Dans les Hauts-de-France et en PACA, en revanche, le taux d’incidence régional reste plus faible : respectivement 367,2 et 336,8. Des données qui masquent des disparités territoriales importantes. Les Alpes-Maritimes (470), par exemple, présentent un niveau deux fois plus élevé que le département voisin des Alpes-de-Haute-Provence (211,3).

Durcir "de façon adaptée"

Un point avancé ces dernières semaines par le gouvernement pour expliquer une logique de décisions localisées et le souhait d’éviter un reconfinement général. Ces derniers jours, l’exécutif semble avoir préparé le terrain pour l’Île-de-France. Certes, les Yvelines, les Hauts-de-Seine et, d’une courte marge, Paris restent selon ces données sous le seuil des 400.

Mais ce mardi, le Premier ministre laissait entrevoir une extension des mesures à l’ensemble de la région. "Il faut le faire de façon adaptée parce que la région Île-de-France est très compacte, avec beaucoup de circulation des personnes", a souligné Jean Castex, qui a ajouté : "Nous allons étudier tout cela, mais c'est difficile de la séparer."

Un Conseil de défense est convoqué mercredi à l’Élysée, au cours duquel une décision pourrait être prise pour l’un ou tous ces territoires. Une conférence de presse du gouvernement est également prévue le lendemain. Ce mardi, l’épidémie a encore causé la mort de 320 personnes à travers la France, et 435 malades sont entrés en réanimation.

M.L. avec le service politique de TF1-LCI