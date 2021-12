L'épidémie a fait fortement baisser l'espérance de vie des Américains

L'espérance de vie des Américains a fortement chuté avec l'épidémie de Covid-19, passant en un an de 78,8 ans à 77 ans, selon les chiffres des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Le Covid-19, inconnu un an plus tôt, est venu se classer en troisième position des causes les plus fréquentes de décès aux États-Unis. Le bureau du recensement américain a par ailleurs établi ce mercredi que la population n'avait augmenté que de 0,1% sur un an, du jamais vu même si la tendance préexistait à l'apparition de la pandémie.