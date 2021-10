Expert de la délinquance devenu pourfendeur des vaccins : le virage du sociologue Laurent Mucchielli

Sans doute avez-vous déjà entendu son nom, lu une de ses interviews ou écouté ses analyses lors d'un passage dans les médias. En effet, le sociologue Laurent Mucchielli est une figure bien connue, associée aux études sur la délinquance et la criminalité. Ces sujets, le directeur de recherche du CNRS les analyse depuis plus de deux décennies et sur ces sujets, il se voit régulièrement invité par la presse ou la radio pour éclairer l'actualité.

À la faveur de la crise sanitaire, c'est pourtant en opposant aux vaccins qu'il s'est fait remarquer, publiant notamment de multiples billets sur son blog hébergé par Mediapart, ainsi qu'en cumulant les prises de position sur les réseaux sociaux. Des interventions durant lesquelles il a tenté d'apporter un contrepoint à des positions plus que majoritaires parmi la communauté scientifique, et qui embarrassent des organismes auxquels il est rattaché. Épinglé pour avoir propagé de fausses informations dans un domaine de compétence éloigné du sien, le sociologue se positionne en victime. Et dénonce une "chasse aux sorcières".

"Si l’on additionne les conséquences les plus graves [...], l’on parvient au tableau ci-dessous qui livre le constat de plus de 15.000 événements indésirables graves, parmi lesquels près de 1 800 hospitalisations, plus de 2 800 mises en jeu du pronostic vital et près de 1 000 morts potentiellement liés à la vaccination anti-Covid." Ces quelques lignes, publiées début août par Laurent Mucchielli, ne sont aujourd'hui plus accessibles. Et pour cause : Mediapart, qui héberge son blog, a jugé nécessaire de supprimer le billet dans lequel le sociologue assurait présenter des éléments attestant d'une "mortalité inédite dans l’histoire de la médecine moderne" liée aux vaccins contre le Covid-19.

La rédaction dirigée par Edwy Plenel a expliqué son choix, arguant que ce retrait n'était pas dû à des opinions ou positions en désaccord avec celles défendues par Mediapart. En cause, est mentionnée la "saisie par près d’une centaine d’alertes venues notamment de professionnels de la santé, de médecins, de chercheurs, d’épidémiologistes, etc., qui contestent radicalement la légitimité scientifique de la démonstration du sociologue et de ses quatre co-auteurs". Dans le respect de sa charte de participation, le média en ligne a suspendu ce qu'il a défini comme une "démonstration fausse et trompeuse", mise "au service d’un appel solennel à suspendre la vaccination contre le coronavirus, avec la double autorité que lui confère le statut de directeur de recherche au CNRS de son auteur et la publication de son texte sur Mediapart".