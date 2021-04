Sortie de l'état d'urgence sanitaire le 2 juin : le gouvernement conserve des compétences jusqu'à fin octobre

Jean Castex a confirmé ce mercredi 28 avril que les restrictions de circulation seront levées dès le 3 mai et que le couvre-feu devrait prendre fin le 2 juin, comme le prévoit le projet de loi sur l'état d'urgence examiné en Conseil des ministres : "La perspective d'un retour progressif à une vie plus normale doit nous amener à revoir nos outils juridiques et à les adapter à une situation qui, à compter du mois de juin prochain, ne sera plus celle de l'état d'urgence sanitaire, mais devra nous permettre de répondre à ce que j'appellerais un devoir de vigilance sanitaire", a précisé le Premier ministre.