Intentions de vaccination : "Beaucoup d'infirmiers s'interrogent"

"N'allez surtout pas croire que les infirmiers vont servir de cobayes". Sur la Toile, ou par la voix de ses organisations syndicales, la profession ne cache ni ses réserves ni son inquiétude face à la vaccination contre le Covid-19 présentée comme imminente. "Beaucoup d'infirmiers disent ne pas vouloir se faire vacciner, j'en fais partie et mes collègues aussi", explique ainsi une soignante sur la Toile, tandis qu'une autre internaute prévient : "Pour moi pas de vaccin, pour mon chéri infirmier non plus".

"On n'hésite pas à dire ce qu'on pense, on est peut-être plus en phase avec nos propos qu'un médecin qui aura davantage de retenue", commente Thierry Amouroux, porte-parole du Syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI), pour expliquer ce différentiel avec d'autres professions de santé. Et d'insister : "l'infirmière, elle est sincère, il n'y a pas de filtre, pas de conflits d'intérêts liés à une évolution de carrière ou un labo".

Selon lui, le scepticisme palpable au sein de la profession infirmière reflète celui des Français, alors que de nombreuses inconnues demeurent autour de cette campagne de vaccination. "C'est un métier de proximité, on discute avec nos patients, nos proches, nos voisins et leurs inquiétudes sont aussi les nôtres, on est vraiment le reflet de la population", résume-t-il.

Sur le fond, les réserves de la profession reposent avant tout sur le manque de données disponibles et de recul. "En tant que professionnels de santé, on aime bien s'appuyer sur des données chiffrées pour évaluer le bénéfice-risque. Or, à ce jour, nous n'avons aucun document scientifique, on a simplement des données de laboratoires issues de communiqué de presse", déplore Thierry Amouroux.