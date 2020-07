"J'ai renoncé à me faire tester !" : le risque de ne pas diagnostiquer des malades et donc de relancer l'épidémie

"Grosse fatigue, maux de tête, nez qui coule, mal à la gorge". Depuis quelques jours, Renaud et sa famille s'inquiètent d'avoir contracté le coronavirus. Par visioconférence, un docteur leur fournit une ordonnance pour se faire tester le plus rapidement possible. Le Parisien de 34 ans multiplie alors les démarches : "j'ai appelé six laboratoires. Quatre m'ont répondu qu'ils n'avaient aucune possibilité avant août. Deux ne m'ont pas donné de nouvelles". Par la suite, il se rend en pharmacie pour un test sérologique rapide d'orientation diagnostique (TROD) mais la pharmacienne le déconseille car s'il est malade, il n'aura pas encore développé des anticorps. Découragé, il a renoncé à se faire tester. Pas de certitudes, pas de quatorzaine et donc le risque de contaminer d'autres personnes. Le cas de Renaud est loin d'être isolé (voir le reportage ci-dessus).