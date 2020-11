Covid : la crainte d'une nouvelle explosion des cas aux Etats-Unis après Thanksgiving

Si les autorités anticipent une hausse des cas, c'est aussi car elles ont été confrontées à un précédent. Henry Walke, qui dirige les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), avait expliqué la semaine dernière que le nombre de cas aux Etats-Unis avait fortement augmenté après les week-ends prolongés de Memorial Day (fin mai) et Labor Day (début septembre). "Nous voulions lancer un appel avant la prochaine fête", avait-il estimé il y a deux semaines. En vain ?

Car la situation est toujours critique dans les hôpitaux. "Les hospitalisations connaissent un pic actuellement à près de 95.000. Environ 20% des patients des hôpitaux ont le Covid, donc c'est une période très dangereuse", a estimé dimanche Brett Giroir. Les hospitalisations ont ainsi augmenté dans 46 Etats américains, comme le Nevada, l'Ohio ou encore la Pennsylvanie, selon les données du Washington Post.

Dans ce contexte, le Dr Fauci a expliqué ne pas envisager un relâchement des recommandations à ne pas voyager ou des restrictions avant Noël. "Fermez les bars et gardez les écoles ouvertes", a conseillé Anthony Fauci. Certains Etats ont d'ores et déjà pris les devants : en Californie, de nouvelles restrictions ont été mises en place face à la flambée des cas : un couvre-feu à été décrété à San Francisco et Los Angeles a interdit la plupart des rassemblements publics et privés à partir de lundi.