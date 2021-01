La France, 73e sur 98 au classement des pays ayant le mieux géré la crise sanitaire, selon un institut australien

L'institut a procédé à ses évaluations sur la base de six critères, parmi lesquels les cas confirmés de nouveau coronavirus, les décès et les dispositifs de dépistage. "Ces indicateurs montrent dans quelle mesure les pays ont bien ou mal géré la pandémie", indique le groupe de réflexion australien.

Si la Chine, où le virus est apparu, a tenté de promouvoir sa bonne gestion de la pandémie, l'Institut Lowy a choisi de ne pas inclure le pays dans son classement. Il explique cette position par le manque de données disponibles. Il n'a en revanche pas oublié le Brésil, qui arrive en bas du classement, suivi de près par le Mexique, la Colombie, l'Iran et les États-Unis.

Durant une large partie de l'année dernière, les dirigeants brésilien et américain ont minimisé la menace, moqué le port du masque, se sont opposés au confinement et ont eux-mêmes contracté le virus. Les Etats-Unis sont aujourd'hui le pays qui porte le plus lourd bilan de la pandémie au monde, avec plus de 433.000 morts attribués au Covid-19, suivi du Brésil, qui compte plus de 221.000 morts.