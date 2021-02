Les chiens plus efficaces que les tests PCR pour dépister le Covid ? Une expérimentation lancée

Concrètement, les canidés vont renifler des compresses imbibées de la sueur des volontaires. Quand le flair de l'animal détecte les effluves de la maladie, il marque un arrêt et obtient une récompense par son maître. Les résultats sont ensuite comparés avec ceux obtenus à l'issue de prélèvements nasopharyngés par les scientifiques de l'AP-HP. Ils seront connus dans "15 jours, trois semaines" selon Constance Delaugerre , professeur de virologie à l'hôpital Saint-Louis. Si l'expérience donne satisfaction, le dispositif pourrait être démocratisé et déployé sur l'ensemble du territoire.

Cet essai prometteur soulève déjà l'enthousiasme. "C'est hyper impressionnant, ça marche à tous les coups !", souligne Valérie Pécresse, présidente de l'Île-de-France. "On ne se pose plus de questions sur l'efficacité du chien", ajoute auprès du Parisien le professeur Grandjean. Il tempère toutefois : "On se heurte à une frange du milieu médical qui a du mal à imaginer un animal dans ce rôle et aux arguments financiers car les chiens coûtent moins cher que les tests".

Les avantages d'une telle forme de dépistage semblent pourtant évidents, la rapidité étant le principal d'entre eux. "Comme le chien détecte une compresse de transpiration positive au Covid-19 en moins de 60 secondes, on peut imaginer du dépistage dans des situations où il y a un grand nombre de personnes, les aéroports d'une part, mais aussi les universités, où les chiens dépisteraient et où les seules personnes négatives pourraient entrer, on a besoin d'élargir les tests, quoi qu'il arrive", explique Constance Delaugerre.