Les Landes, seul département au-dessus du seuil d'alerte : comment l'expliquer ?

Ces chiffres font écho à ceux communiqués par les autorités sanitaires britanniques . Alors que plus de 90% des nouvelles contaminations rapportées au Royaume-Uni impliquent le variant Delta, la quasi-totalité des cas est observée chez les moins de 40 ans, les 18-40 ans représentant la population la moins vaccinée. Ainsi, sur 53.163 personnes infectées par le variant Delta au 14 juin au Royaume-Uni, 67% n'étaient pas du tout vaccinées, 25% n'avaient pas achevé leur cycle de vaccination et 7,7% étaient complètement vaccinées.

Si les Landes se situaient au 15 juin parmi les départements avec les couvertures vaccinales les plus élevées, 50,8% des habitants ayant reçu au moins une dose de vaccin et 28,8% de la population était complétement vaccinée, cette couverture vaccinale est encore loin d'être suffisante pour se protéger efficacement du variant Delta, et plus généralement du Covid-19. Ce mercredi, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine appelait encore sur Twitter les jeunes, mais aussi les plus fragiles à se faire vacciner.