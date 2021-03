Covid-19 : les vaccins n'ont-ils pas été testés chez les plus de 75 ans ?

Soucieuse de lutter au quotidien contre les fausses informations, l'équipe des Vérificateurs a noué un partenariat avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Objectif : interroger les chercheurs les plus aguerris et répondre aux questions que se posent les internautes sur le coronavirus et la vaccination.

Dans cet épisode, nous traitons la question de Jacky, envoyée à l'adresse mail dédiée lesverificateurs@tf1.fr . Il s'interroge sur les essais cliniques des vaccins autorisés en France et sur l'éventualité d'un vaccin dangereux pour les plus de 75 ans chez qui "les tests n'ont pas été réalisés".

Comme nous vous l'expliquions déjà dans un premier article, il est faux d'affirmer que les-personnes âgées ont été exclues des essais cliniques réalisés par les laboratoires. Ainsi, pour le candidat de Pfizer/BioNTech, à l'origine du premier vaccin mis sur le marché, un total de 7971 personnes de 55 ans et plus ont reçu une dose lors de ces essais, d'après le document des autorités américaines de contrôle des médicaments. Parmi eux, au moins un volontaire de 89 ans, le plus âgé. Pour le produit de Moderna, c'était près d'un quart de personnes de plus de 65 ans, et 4,3% de plus de 75 ans.

Seulement, s'il y a bien eu un certain nombre de personnes âgées, il est vrai que cet effectif est trop réduit pour en extraire des données exhaustives. "La proportion de personnes de plus de 75 ans a été très faible lors des essais d'efficacité en phase 3", résume Cecil Czerkinsky. Spécialiste des vaccins à l'Inserm, il relève que les pourcentages cités ci-dessus "ne permettent pas, statistiquement, de faire des conclusions". Raison pour laquelle les chercheurs, dont notre interlocuteur fait partie, considèrent que globalement, "on manque de données" pour cette tranche d'âge.

Une affirmation "tout à fait vraie pour l'ensemble des vaccins", contre le coronavirus, comme le souligne le directeur de recherche et immunologiste, et qui l'est encore plus pour le produit d'AstraZeneca. De fait, sur 11.000 volontaires, moins de 1500 avaient plus de 55 ans, dont 450 seulement plus de 70 ans. S'il corrobore le postulat initial de l'internaute qui nous a contactés, Cecil Czerkinsky écarte ses inquiétudes. Non, ce manque de données ne signifie pas pour autant que l'efficacité ou les risques pour cette population sont inconnus. D'autant plus que ce phénomène est assez classique. "C'est la même chose pour tous les vaccins", lance le chercheur.