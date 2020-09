Covid-19 : plusieurs mois après la guérison, des symptômes persistants de fatigue chronique Illustration CEDRICK ISHAM CALVADOS / AFP

ETUDE - Chez certains malades, des symptômes de fatigue chronique persistants sont observés plusieurs mois après la guérison. De quoi interroger sur la possibilité de séquelles à plus long terme.

Après une infection par le nouveau coronavirus, certains patients restent très fatigués et essoufflés. Des troubles persistants encore mal connus, que les médecins sont en train d’explorer. Si les symptômes de fatigue chronique sont assez courants chez les personnes présentant une infection au Covid-19, "les conséquences à moyen et long terme de l'infection restent inexplorées", explique le Dr Liam Townsend, de l'hôpital St James à Dublin (Irlande), qui a dirigé une étude sur le sujet. Les conclusions de ses travaux ont de quoi interpeller : au sein de son établissement, plus de la moitié des patients et du personnel ont fait état d’une fatigue persistante plus de dix semaines après leur guérison, quelle que soit la gravité de leur infection - sur les 128 participants à étude, 71 personnes avaient été hospitalisées et 57 ont eu une forme bénigne. Chez tous, l'infection avait été confirmée par test virologique.

Les femmes plus touchées que les hommes

Les chercheurs ont passé au crible une variété de facteurs, comme la gravité de la maladie initiale, les pathologies préexistantes et divers éléments biologiques (marqueurs d'inflammation, etc.). Ils ont constaté que cela ne faisait aucune différence qu'un patient ait été hospitalisé ou non. "La fatigue s'est produite indépendamment de l'admission à l'hôpital, affectant les deux groupes de manière égale", souligne le Dr Townsend. Les femmes qui représentaient un peu plus de la moitié des participants à l'étude (54%), représentaient en revanche les deux tiers de ceux souffrant de fatigue persistante (67%). Les personnes ayant des antécédents d'anxiété ou de dépression étaient également plus susceptibles de souffrir de fatigue, soulignent les auteurs de l'étude.

En vidéo Covid-19 : quelles séquelles chez les personnes guéries ?

La question du traitement de ces symptômes

Pour les auteurs, davantage de recherches sont nécessaires pour évaluer l'impact à long terme du Covid-19 sur les patients. "Nos résultats démontrent un fardeau important de la fatigue post-virale chez les personnes ayant eu une infection au SRAS-CoV-2 après la phase aiguë de la maladie", soulignent-ils. Ils prônent une "intervention précoce" et l'utilisation de méthodes "non pharmacologiques" pour la gestion de la fatigue adaptées aux besoins individuels des patients. "Nous voyons de plus en plus de preuves de 'Covid long', et la fatigue est l’un des effets secondaires les plus fréquemment rapportés", commente le Dr Michael Head de l'Université de Southampton. "L'ampleur émergente du 'Covid long' est la raison pour laquelle il est important de réduire la transmission communautaire, même parmi les groupes de personnes plus jeunes qui ne sont pas immédiatement gravement malades" juge-t-il.

Des larges communautés autour des hashtags #longCovid et #Covidlong se sont formées sur les réseaux sociaux. Elles rassemblent des personnes qui se plaignent de symptômes persistants, en particulier de fatigue, plus d'un mois après être tombé malade. L'étude, encore préliminaire, sera détaillée au congrès de la Société européenne de microbiologie clinique et des maladies infectieuses organisé en ligne du 23 au 25 septembre et consacré au Covid-19.