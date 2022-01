Protocole Covid à l'école : comment bien réaliser un autotest pour un enfant ?

L'évolution des règles de quarantaine qui entre en vigueur ce lundi concerne entre autres les enfants de moins de 12 ans cas contact dans le milieu scolaire. Le protocole de l'éducation nationale prévoit en effet la réalisation d'un test antigénique ou PCR "pour tous les élèves de la classe dès l'apparition d'un cas au sein de la classe, et le retour en classe sur présentation du résultat négatif" mais également la réalisation de deux autotests à J+2 et J+4 qui seront délivrés gratuitement aux parents en pharmacie.

C'est l'attestation sur l'honneur de leur négativité qui permettra de maintenir la présence de l'enfant en classe. Mais d'un point de vue plus pratique, quels sont les bons réflexes à avoir pour effectuer correctement ce dépistage chez les plus jeunes ?

Dans son guide d'utilisation de l'autotest nasal pour l'enfant , mis en ligne sur son site, le ministère des Solidarités et de la Santé recommande en premier lieu de se laver les mains et celles de l’enfant avec de l’eau et du savon ou avec du gel hydroalcoolique et précise que le prélèvement est plus facile lorsque l’enfant est assis , dans un lieu calme. Il est en outre conseillé d'" expliquer le déroulement du test et les différentes étapes à l’enfant, afin de le rassurer."

Quitte à le laisser procéder lui-même au test et ce, dès le plus jeune âge ? C'est en tout cas le conseil de Fabienne Kochert, pédiatre à Orléans (Loiret) et présidente de l’Association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA). "J'en ai fait faire à des tout-petits, même à partir de 2 ans et demi", nous explique-t-elle, précisant que des tests ont été menés par des pédiatres pour apprécier le vécu des plus jeunes et qu'il en est ressorti que "cet autotest était très bien vécu par l'enfant".

Et d'insister : "Le plus tôt possible, dès que l'enfant comprend, il faut qu'il le fasse lui-même pour que ça soit le moins intrusif possible ; il ne faut pas oublier que tout ce qui concerne la fosse nasale, le conduit auditif c'est extrêmement sensible et c'est d'autant plus désagréable quand c'est quelqu'un d'autre qui manipule. Lorsque l'enfant fait lui-même, parce qu'il contrôle son geste, c'est mieux vécu".