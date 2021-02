Pourquoi le masque n'est-il pas obligatoire partout en France ?

Oui, il est toujours possible de se déplacer en France sans porter un masque de protection sur le nez et la bouche. Depuis la fin de l'été, il existe de fortes disparités entre les territoires, mises en lumière ces derniers jours par les restrictions régionales. Alors que l'épidémie flambe dans les Alpes-Maritimes, le préfet Bernard Gonzalez a annoncé lundi rendre le masque obligatoire "dans toutes les zones à forte fréquentation" du département. Même volonté du côté de Dunkerque, où le maire propose aux autorités de "rendre le port du masque obligatoire partout".

"Il existe également un risque de contamination lié aux aérosols", lorsque les gouttelettes restent en suspension dans l'atmosphère, poursuit la DGS. "Le port d'un masque aux caractéristiques filtrantes suffisantes permet de réduire drastiquement le risque de contamination lié aux aérosols. Lorsque les distances physiques ne peuvent être respectées en continu, le port du masque permet de contribuer significativement à la réduction du risque de propagation."

Pour le Pr Jean-Christophe Lucet, chef de service à l'hôpital Bichat Claude-Bernard (Paris), généraliser le port du masque dans l'ensemble du territoire n'aurait pas de sens, malgré la progression du variant. "Pour le moment, on ne peut pas affirmer que le risque d’acquérir un variant dans la rue est plus important que dans un autre endroit", indiquait-il ces derniers jours à TF1 (voir vidéo en tête de cet article). "En milieu fermé, le risque est plus important. En milieu ouvert, nous n'avons jamais fait la démonstration qu'il est plus élevé. Il n'y a donc pas de démonstration de son utilité."