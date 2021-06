Rétrotracing et opérations coup-de-poing : comment la France tente de freiner le variant Delta

Le variant Delta, qui fait des ravages en Russie, progresse en France et représente déjà "20% des nouveaux cas" de Covid-19, le double de la semaine précédente, mais "on peut y échapper" avec la vaccination et un traçage serré, a assuré ce mardi matin le ministre de la Santé Olivier Véran. Plusieurs régions tentent ainsi de limiter sa propagation. "A chaque fois qu'on a connaissance d'un cas, on investigue pour éviter d'être débordé par la diffusion du variant Delta", explique Josselin Vincent, responsable de la veille sanitaire à l'Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de la Loire, dans le reportage de TF1 en tête d'article.