"30% d’annulations supplémentaires" : les médecins appellent les patients à maintenir leurs consultations

Entre janvier et avril, la fréquentation des cabinets médicaux avait ainsi chuté de 44% chez les médecins généralistes et de 71% chez les spécialistes. Plus d’un Français sur trois a ainsi affirmé avoir renoncé à se faire soigner pendant le premier confinement, non seulement par peur de contaminer mais aussi de déranger les professionnels de santé.

Depuis l’annonce du second confinement, on a constaté 30% d’annulations supplémentaires par rapport à une période normale.

Depuis l’annonce du second confinement, on a constaté 30% d’annulations supplémentaires par rapport à une période normale. - Stanislas Niox-Chateau, cofondateur de Doctolib

"Depuis l’annonce du second confinement, on a constaté 30% d’annulations supplémentaires par rapport à une période normale. L’activité se maintient pour l’instant chez les professionnels de santé mais il y a une forte instabilité", alerte Stanislas Niox-Château, cofondateur de Doctolib, lors d’un entretien par Skype avec les équipes de TF1.

"On ne veut surtout pas que cela se reproduise (ndlr : la baisse de consultations du premier confinement) durant ce second confinement, car les patients ont besoin d’être soignés. Cela entraîne un retard de diagnostic et des complications. Les cabinets sont ouverts et équipés pour recevoir dans des conditions sanitaires optimales, les rendez-vous sont maintenus et la vidéo-consultation est également une solution", ajoute le président de la plateforme de consultations en ligne.

Lors de sa conférence de presse jeudi, le ministre de la Santé Olivier Véran a également insisté sur la nécessité de consulter son médecin généraliste : "Il faut impérativement maintenir les consultations pour les Français qui ont besoin de consulter leur médecin."