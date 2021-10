Statut vaccinal connu par les proviseurs : des parents d’élèves fermement opposés à cette mesure

Accéder aux données médicales comme dans un livre ouvert, c'est non. Dans un communiqué publié ce vendredi, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) se dit opposée à l'amendement qui permet aux chefs d'établissements des collèges et lycées de connaître le statut vaccinal des élèves.

"En l’état, la PEEP est opposée à un tel texte qui permet de lire et de recueillir des données sensibles, personnelles et confidentielles. Les élèves sont des citoyens comme les autres et méritent qu'on respecte tous leurs droits, y compris celui du secret médical", écrit-elle. Les parents d'élèves réclament que seuls les personnels médicaux des établissements, de l'inspection académique ou du rectorat, soient responsables de collecter ces informations auprès de l’ARS si le texte, voté à l'Assemblée nationale dans la nuit de mercredi à jeudi, est adopté.

Pour le gouvernement, cette mesure vise à "faciliter l'organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et d'organiser des conditions d'enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus" et donc, in fine, les fermetures de classe.

Si l'on regarde les derniers chiffres publiés par le ministère de l'Éducation nationale, 1246 classes sont fermées ce vendredi. Par ailleurs, 20 écoles primaires sont fermées sur 48.950