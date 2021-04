"Aujourd’hui, je me dis : plus jamais" : ces infirmières qui, après un an de Covid, ont rendu leur blouse

Si l’épidémie a jusqu’ici mis les nerfs des soignants à rude épreuve, elle en aura aussi poussé beaucoup à sauter le pas. De janvier à septembre 2020, plus de 12.000 infirmiers et aides-soignants sont partis de l’hôpital, selon une étude de la Fédération hospitalière de France. Des départs qui interviennent pour différentes raisons - démissions, retraites ou fins de contrats. Pas forcément liés à la mobilisation pendant le Covid-19, ils en disent surtout long sur la crise traversée par le secteur de la santé. La fatigue est réelle chez les infirmiers et aides-soignants, qui se trouvent en première ligne et qui reçoivent peu de reconnaissance au quotidien.

Barbara, infirmière depuis 2003 aux urgences de l’hôpital Lariboisière, à Paris, ne trouvait plus de sens à ce qu’elle faisait. Cette infirmière de nuit a donc quitté son service en décembre dernier après avoir passé un diplôme pour former des professionnels de santé. "Je me bats d’une autre manière, je reste convaincue qu’il y a des choses à faire", raconte-t-elle, décrivant une lente cassure avec sa conception du soin. En 2013, revenant d’une coupure de cinq ans au Brésil, Barbara reprend son poste et y retrouve un service débordé, avec la prise en charge de 250 patients en moyenne chaque jour contre 180 avant son départ, pour les mêmes effectifs. "Au bout d’un moment, on passe notre temps à courir, à ne plus pouvoir répondre à des demandes simples. On fait du travail à la chaîne, mais ce n’est pas le soin, ce n’est pas comme ça que la plupart d’entre nous le définissons."

Le vrai choc intervient en décembre 2018, lorsqu’une femme de 55 ans décède aux urgences après 12 heures passées sur un brancard. Barbara est en poste cette nuit-là. "Ça faisait plus de six mois qu’on se battait pour plus d’effectifs et notre crainte était qu’un tel événement ne se produise." Lessivée, elle continue malgré tout d’occuper son poste. Ce n’est qu’après un arrêt maladie, long de quatre mois pour cause de surmenage physique, que l’infirmière décide de jeter l’éponge en février 2020. Une demande reportée de quelques mois à cause de l’arrivée du Covid-19 qui a pour effet de geler tous les départs. Alors, Barbara reste et ne se pose pas de questions. "Je devais être là, je le savais. Il y avait besoin de monde."

Laurence a aussi été appelée en renfort pendant la première vague épidémique. C’est d’ailleurs cela qui a précipité le départ de cette infirmière de 46 ans, tout juste formée au bloc opératoire. Elle décrit une véritable vocation : "Le bloc, c’est un monde à part. On n’y est pas pour rien. C’est une autre manière de travailler, c’est une proximité avec les chirurgiens…" En mars, sa formation de 18 mois est donc suspendue et tout le monde est rappelé à la tâche. Les interventions chirurgicales se déprogrammant et les blocs opératoires se fermant peu à peu, Laurence est alors affectée de nuit dans un service de gériatrie, où "la chute est brutale". "On sort d’un cursus où l’on rêve d’un monde idéal et on se retrouve confrontés au Covid. Les quinze premiers jours, on fait l’effort qu’il faut faire. Ensuite, ça devient plus compliqué. Il faut alors que je me débrouille pour faire garder ma fille. En deux mois et demi, personne ne me demande si cela pose un problème que je travaille de nuit." Car c’est le manque de considération de la part de sa hiérarchie que l’infirmière ne digère pas : "Je me suis sentie comme un pion qu’il fallait mettre là où il manquait du monde".