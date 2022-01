Sommes-nous parmi les champions du dépistage, comme l'affirme Olivier Véran ?

Avec l’arrivée du nouveau variant Omicron, les Français se testent massivement. Les records enregistrés cet été ont même été pulvérisés ce mois-ci tant le virus est contagieux et laisse sur son passage une multitude de malades et de cas contact. Entre le 20 et le 27 décembre, semaine propice aux réunions de famille, plus de 6,8 millions de tests antigéniques et PCR ont ainsi été réalisés en France, un nouveau record d’après la Drees .

La semaine d’après, on aurait même enregistré un bilan encore plus haut, avec près de 8 millions de tests selon le ministre de la Santé. "8 millions de tests en une semaine, c'est plus d'un million de tests par jour. Il n'y a aucun pays quasiment qui teste autant que nous", a alors assuré Olivier Véran, d’humeur à vanter le système français ce lundi 3 janvier sur France Inter. En réalité, cela dépend de l'indicateur utilisé afin d'aboutir à un tel résultat.

En prenant la moyenne des tests réalisés chaque jour, calculée sur une semaine, la France fait partie du peloton de tête mais est largement distancée par ses voisins britanniques, américains et indiens. En effet, selon les données du 30 décembre de l’institut Johns Hopkins, les États-Unis sont nettement premiers du dépistage avec 1,74 million de tests faits en 24 heures. Suivent le Royaume-Uni avec 1,41 million de tests réalisés ce jour-là, puis l’Inde avec 1,11 million de tests, d’après les chiffres officiels de la plateforme Our world in Data. La France, elle, n’arrive que quatrième avec 1,02 million de tests effectués, si l’on se réfère aux chiffres consolidés par Covid Tracker.