Une forte hausse des cas en Islande pousse-t-elle à relativiser l'efficacité du vaccin ?

Dans la lignée de Didier Raoult, qui l'évoquée dans une récente vidéo partagée sur YouTube, de nombreux internautes citent le cas de l'Islande pour mettre en doute l'efficacité des politiques vaccinales massives mises en place en Europe et dans le monde. Selon le professeur de l'IHU de Marseille, "l'Islande a plus de cas maintenant que jamais", et ce alors même qu'il s'agit du pays "qui a été le plus vacciné de tous les pays développés". Et de citer le chiffre de "90% de la population" ayant été concerné par la vaccination.