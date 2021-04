99% de vaccinés en Ehpad : pourquoi ces chiffres sont surestimés

Voilà une semaine que les chiffres de la vaccination des résidents d’Ehpad, ces établissements d’hébergement pour personnes dépendantes, ne sont plus communiqués par les autorités de santé. Et pour cause, ces derniers étaient erronés.

Ainsi, l’organisme de santé a suspendu la publication de ces indicateurs, le temps de remédier au problème et de "produire de nouvelles estimations dans cette population". Comme l’explique aujourd’hui SPF, "ces surestimations sont très certainement liées à la vaccination en Ehpad ou USLD de personnes de plus de 65 ans ne résidant pas dans ces structures, notamment pour éviter de perdre des doses". Concrètement, SPF incluait l’ensemble des personnes de plus de 65 ans vaccinées au sein de ces établissements sans distinguer si elles étaient résidentes ou non, ce qui a conduit à surestimer la proportion de résidents vaccinés. L’organisme indique encore que ces derniers "ne sont pas identifiés en tant que tels" dans la base de données Vaccin Covid, qui centralise la totalité des vaccinations effectuées en France.