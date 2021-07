Vaccination : la réticence des soignants s'observe-t-elle ailleurs en Europe ?

La France peut devenir, après l'Italie, le second pays en Europe à rendre la vaccination du personnel soignant obligatoire. Si le débat suscite des réactions très partagées, il s'observe également chez plusieurs de nos voisins, où les taux de couverture vaccinale sont jugés trop faibles. Dans l'Hexagone comme à l'étranger, la question demeure sensible, en raison notamment de la confidentialité réservée aux données de santé.

Le Vatican a lui-aussi imposé la vaccination, qui concerne tous les salariés. Un choix opéré dès le mois de février. Outre-Manche, les Britanniques ont également décidé de mettre en place des mesure. Un passage devant le Parlement sera nécessaire pour l'entériner, mais les personnels qui évoluent dans les maisons de retraite (qu'ils soient ou non soignants) devront être pleinement vaccinés à la mi-octobre, sous peine de ne plus pouvoir exercer leur activité. Une mesure qui pourrait ensuite être étendue à d'autres soignants, explique le gouvernement.

Le 26 mars en Italie, le Premier ministre Mario Draghi a pris position en faveur d'un vaccin obligatoire pour les soignants. Il est "absolument inacceptable que du personnel sanitaire non vacciné soit en contact avec des malades", expliquait-il alors, tout en ajoutant que son gouvernement avait "l’intention d’intervenir". La mesure entérinée a conduit à la progression massive de la couverture vaccinale, puisque les chiffres avancés font état de 97% de soignants désormais immunisés. Malgré des contestations et des actions en justice, les autorités assument cette décision et n'hésitent pas à brandir des sanctions contre ceux qui voudraient se soustraire à cette obligation.

Grâce aux données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, il est possible de visualiser l'avancée de la vaccination des soignants chez plusieurs de nos voisins. La récupération de telles données pouvant se révéler sensible, tous les pays n'ont pas communiqué les taux observés chez eux, mais l'on apprend que L'Irlande et la Hongrie revendiquent des soignants à 100% vaccinés. Même chose pour l'Islande, qui avait annoncé très tôt vouloir prioriser la vaccination des professionnels de santé. La République Tchèque semble également en bonne voie, à presque 98%.

L'Espagne, sans mesure contraignante, affiche aujourd'hui une couverture vaccinale honorable pour ses soignants. 82% sont immunisés, soit plus que la Suède (62%), le Danemark (64%), La Belgique (68%) ou le Luxembourg (74%). Le Grand Duché pourrait envisager une obligation : si aucune annonce politique n'a encore été formulée, un responsable de la Fédération des hôpitaux du Luxembourg a jugé insuffisante la couverture vaccinale des soignants. Des pays comme la Bulgarie (21%) et Malte (44%) affichent un retard notable, mais il faut souligner que bon nombre de nos voisins ne communiquent pas sur ces chiffres. Que ce soit la Finlande, Portugal, l'Autriche ou encore les Pays-Bas.