Covid-19 : un rappel de Moderna ou Pfizer marche mieux chez ceux vaccinés avec Johnson & Johnson

Dans le détail, l'étude financée par les Instituts nationaux de santé (NIH) a été menée sur 458 adultes vaccinés avec l'un des trois remèdes autorisés aux États-Unis (Pfizer, Moderna ou Johnson & Johnson), depuis au moins 12 semaines. Ces trois groupes ont chacun été divisés en trois nouveaux groupes, pour recevoir respectivement l'un des trois vaccins disponibles en dose de rappel. Les neuf groupes au total comportaient donc environ 50 personnes chacun. Les chercheurs ont ensuite analysé les niveaux d'anticorps 15 jours après l'injection de la dose de rappel.

Chez les personnes d'abord vaccinées avec Johnson & Johnson, les niveaux d'anticorps étaient multipliés par 4 après une dose de rappel du même vaccin, par 35 après un rappel de Pfizer, et par 76 après un rappel de Moderna. Et les niveaux d'anticorps des personnes d'abord vaccinées avec Moderna étaient chaque fois plus élevés par rapport aux personnes d'abord vaccinées avec Pfizer ou Johnson & Johnson, et ce "indépendamment du vaccin administré pour la dose de rappel", note l'étude.