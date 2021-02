Variants dans les écoles : inquiétude et dépistage massif à Eaubonne après des cas positifs

L'inquiétude grandissante autour des variants du coronavirus a conduit lundi à un nouveau durcissement des règles sanitaires à l'école, qui risque de se traduire par une accélération des fermetures de classes ou d'établissements dans les semaines à venir. Dans la ville de Eaubonne, dans le Val-d'Oise, le collège Jules-Ferry ainsi que le lycée Louis Armand ont dû fermer leurs portes, à la suite de la détection de cas de Covid-19, dont plusieurs du variant sud-africain, a indiqué le rectorat de Versailles.

Le reste des élèves, leurs parents et le corps enseignant doivent ainsi se faire dépister au plus vite. Malgré le froid, une foule s'est donc rassemblée devant le gymnase du collège ce mardi 9 février. Environ 2.000 personnes devraient y mettre les pieds dans les trois prochains jours afin de se soumettre à un test PCR. "Ma classe a été confinée, il y a eu plusieurs cas positifs, donc je me suis dit que c'était plus prudent de venir me faire tester et surtout de savoir si c'est un variant", confie une lycéenne dans le reportage situé en tête d'article.

De quoi susciter une inquiétude légitime, notamment chez les familles des élèves du collège de la banlieue parisienne : "On a eu énormément d'appels depuis hier après-midi depuis l'annonce que le collège allait fermer et que c'était le variant", explique Philippe Renou, président FCPE d'Eaubonne. "On rassure les familles. Elles nous appellent, on leur explique, on les invite à venir ici se faire dépister parce qu'on voudrait aussi savoir où on en est" dans les contaminations.