Discriminations, burn-out... La souffrance infirmière, effet secondaire de la crise sanitaire

Ils forment le premier rempart face à la pandémie... et ont eux-mêmes cruellement besoin de soutien. Selon le Conseil international des infirmières (CII), ces dernières seraient victimes d’épuisement professionnel et de détresse psychologique depuis le début de la crise sanitaire. En cause, notamment, les discriminations que subiraient nombre d’infirmiers et d’infirmières dans leur vie privée.

En effet, le Conseil international des infirmières a récemment réalisé une enquête mondiale concernant l’impact du Covid-19 sur la santé mentale des professionnels du secteur. Et les conclusions s'avèrent inquiétantes. "Il existe un énorme risque pour la santé mentale de nos effectifs infirmiers, submergés par la pandémie", a commenté le directeur général du CII, Howard Catton.