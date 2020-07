Crème solaire pour enfants : deux associations alertent sur 71 références

A l'heure où la France commence à faire ses valises pour entamer ses vacances estivales, deux associations, Wecf France et Agir pour l'Environnement, mettent en garde les consommateurs, en publiant une enquête portant sur 71 produits solaires destinés à être utilisés pour les enfants. Dans chacun de ces produits, parmi lesquels on retrouve des marques plébiscitées par les consommateurs (l'enquête cite par exemple Nivea, Garnier, Avène, La Roche-Posay, ou Mixa), bio inclus, au moins une substance problématique a été détectée.

L'enquête s'est déroulée entre le mois de mars et le mois mai. Les enquêteurs se sont procurés 71 produits, issus de supermarchés, pharmacies, circuits bio et parapharmacies, après avoir "épluché" les étiquettes et fait analyser certains de ces produits en laboratoire. Le résultat de ces analyses est accablant : "29 substances problématiques, plus ou moins préoccupantes ont été relevées", et parmi ces substances, "cinq sont des perturbateurs endocriniens extrêmement préoccupants", détaillent les associations.

Neuf marques "contiennent un cocktail d’au moins 10 substances problématiques" et "7 substances classées extrêmement préoccupantes sont reconnues pour leurs effets néfastes pour le milieu aquatique". De plus, "les 3 produits analysés en laboratoire contiennent bien des nanoparticules alors qu’ils ne l’indiquent pas sur l’emballage, ils sont donc en infraction avec la réglementation sur les cosmétiques".