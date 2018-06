Bio, filtres minéraux... Comment bien choisir sa crème solaire qui ne pollue pas ?

Bien que sollicitées, les crèmes bio, elles, "n’obéissent pas au même circuit de contrôle. Il y a une grosse diversité dans les crèmes bio et on n’est pas capables aujourd’hui de pouvoir cautionner sur le plan scientifique la validité de l’affichage", explique Marie-Thérèse Leccia. Ou alors "ça se saurait", ajoute la dermatologue Frédérique Fiszenson-Albala. "Le problème des crèmes bio, c'est qu'on n’utilise pas toujours les filtres nécessaires. Une huile d’amende douce ne protège pas forcément du soleil", explique le médecin.



Il suffit de se pencher sur le premier modèle venu pour s'en rendre compte. Dans la description du produit, on peut lire : "Sans parfum, sans alcool et testé sous contrôle dermatologique pour une formule ultra-douce spéciale pour les peaux sensibles (...) contient des filtres minéraux d’origine naturelle efficaces sur les UVA et UVB. Riche en Bisabolol et en huile végétale de Sésame".





"Qui peut croire que cela peut protéger des UVA et UVB ?", s'indigne la dermatologue. "Très souvent, les crèmes bio revendiquent le fait d’utiliser des plantes. Les végétaux détiennent des pouvoirs médicaux très importants. On s’en sert pour faire des médicaments, des vertus antioxydantes, etc… Mais les végétaux peuvent aussi donner des allergies ou être photosensibilisants (qui provoque une réaction anormale à la lumière solaire, ndlr). Il faut quand même être méfiant par rapport à ce qu’il y a dans la crème bio en termes de produits bio. C’est ce qui favoriserait effectivement des allergies ponctuelles", précise de son côté le professeur.