"Crise des opioïdes" aux Etats-Unis : de quoi parle-t-on ?

Disponibles sur ordonnance ou bien sur internet, les opioïdes sont en réalité des substances psychotropes de synthèse, comme l’héroïne ou le fentanyl, ou naturelles, comme les opiacés. Utilisés comme antidouleurs, leur prise entraîne généralement un fort risque d’accoutumance.





Aux Etats-Unis, se joue actuellement une véritable crise sanitaire, avec un pic de mortalité enregistré en 2017 lié à la prise d’opioïdes. Ces pilules seraient en effet responsables "de plus de deux tiers des 72 000 décès par surdose" dans l’année, peut-on lire dans un rapport de la sociologue Ivana Obradovic, datant de décembre 2018. Et aurait pour la première fois entraîné un recul de l’espérance de vie des Américains. Entre 1999 et 2017, 400.000 décès ont été constatés par surdose d’opioïdes, selon des chiffres des autorités fédérales. La population âgée de 25 à 54 ans est majoritairement touchée par cette consommation.