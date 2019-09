Crise des urgences : le vrai du faux

Est-il vrai que les personnels soignants des urgences sont submergés par l'afflux de patients et que ce flux ne cesse d'augmenter au fil des ans ? Le budget alloué à ce service par les gouvernements successifs a-t-il diminué ? Cette crise en cache-t-elle une autre ? Éléments de réponse dans la vidéo ci-dessus.



