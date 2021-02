D'abord ignoré ou décrié, le vaccin Spoutnik-V fait son chemin en France et en Europe

La publication du Lancet a fait l'effet d'une bombe. Le vaccin russe, décrié pour l'opacité de sa composition et la précipitation de ses tests, semble bel et bien efficace selon les mêmes critères que ses concurrents américains ou britanniques. Il semble même conserver le meilleur des deux mondes : plus facile à conserver que ceux de Pfizer ou de Moderna, il offrirait aussi une meilleure couverture que celui d'Astra Zeneca.

Si bien que l'Union européenne a entamé des discussions avec les concepteurs du vaccin en vue d'une possible homologation, et que le gouvernement français assure que le vaccin russe est le bienvenu. Moscou fanfaronne, et savoure sa revanche après ce qui ressemble à un revirement européen. Les critiques pleuvent naturellement : pourquoi ne pas l'avoir admis plus tôt ?