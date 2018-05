D'après des chercheurs, l'ecstasy pourrait aider à soigner les soldats traumatisés

Et l'étude publiée par The Lancet Psychiatry a ses limites, comme le reconnaissent ses propres auteurs. Et pour cause.U n faible nombre de personnes y ont participé : 26, dont 22 anciens combattants, trois pompiers et un policier. Et les résultats n'ont pas été comparés avec un groupe qui aurait pris un placebo.



Néanmoins, elle laisse penser que le traitement par la MDMA "est sûr et pourrait renforcer les bienfaits de la psychothérapie", a indiqué la revue dans un communiqué.