Dangerosité des cabines de bronzage : la mise au point d'une dermatologue

"Dans ces centres de bronzage, il s'agit de diffusion d'UV avec un spectre solaire qui n'est pas complet, ces cabines ne délivrent que des UVA (il existe 3 types de rayonnements UV : les UVA, les UVB et les UVC, ndlr). D'une part, ces UVA fragilisent la peau et cassent les fibres élastiques d'où un vieillissement cutané accéléré. De l'autre, ils sont des cancérogènes. On pense tout de suite au mélanome, qui est le cancer de la peau le plus dangereux - il tue - mais il y a aussi le carcinome. C'est le cancer de la "personne à maturité" - ça crée des lésions importantes sur la peau. En clair, tous les cancers de la peau sont concernés. Il y a donc dangerosité en plus des irradiations que l'on subit tous évidemment en s'exposant au soleil.





Beaucoup de centres mettent également en avant des bienfaits au-delà du bronzage - ça préparerait la peau et ça serait source de vitamine D - mais ce sont des mensonges ! Ça ne prépare pas du tout la peau au bronzage, justement parce que ce n'est pas le spectre complet d'UV et ça ne peut pas non plus synthétiser de la vitamine D, car c'est sous l'action des UVB que la vitamine D est synthétisée par notre organisme. Toute leur publicité est une escroquerie."