Dans l'Eure, une enquête épidémiologique ouverte sur des cas de cancers pédiatriques

SANTÉ - La Santé Publique France va ouvrir une enquête épidémiologique, après le signalement de plusieurs cas de cancers simultanés chez des enfants dans le département de l'Eure. Aujourd'hui, plusieurs parents s'interrogent.

Des cas de cancers observés dans l'Eure soulèvent des interrogations. Une enquête épidémiologique va être lancée par Santé Publique France après le signalement, par la mère d'un enfant malade, de plusieurs cas de cancers concernant des enfants venant de la même zone géographique dans le département. Ces cas sont-ils tous liés ? Face au nombre important d'enfants recensés, les familles s'interrogent et s'inquiètent sur les causes potentielle de cette maladie infantile.

"La première étape sera d'obtenir des informations cliniques et géographiques sur chacun des enfants malades. Cette étape nous permettra de confirmer le nombre d'enfants atteints, le type de tumeur diagnostiquée, ainsi que la période et la zone géographique concernées", a indiqué jeudi l'agence Santé Publique France. Les résultats de ces vérifications sont indispensables pour déterminer si le nombre de cancers de ce regroupement est supérieur à ce qui est observé habituellement." Dans un tel cas, un travail pour tenter d'identifier les causes, notamment environnementales, serait ensuite lancé.