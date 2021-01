Dans les égouts de Paris et Marseille, le Covid-19 refait surface

Faut-il s’inquiéter à Paris et à Marseille ? Alors qu’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions des réunions pendant les fêtes de fin d’année et de leurs conséquences sanitaires, l’analyse des eaux usées dans ces deux villes livre ses premiers constats et montrent des concentrations moyennes du Covid-19 plus élevées depuis une semaine. À Marseille, les marins pompiers, qui se chargent depuis un mois de prélever des échantillons sur 37 sites différents, ont communiqué le 7 janvier sur "les premiers signes d’une circulation plus forte du virus dans les eaux usées […] depuis 2 jours".