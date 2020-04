Dans les mairies, les pharmacies, sur internet... Où trouver des masques ?

Le ministre de la Santé Olivier Véran a expliqué que huit millions de masques étaient produits chaque semaine en France et que cette production allait rapidement grimper à 17 millions. La France a également passé commande de plus de 2,25 milliards de masques qui doivent être livrés. Mais la majorité ira tout d’abord aux hôpitaux, Ehpad et instituts de soins. Chaque Français doit désormais s’en remettre au bon vieux système D pour s’en procurer, faute d’organe central pour les particuliers.

Les critères d’un bon masque

Si vous ne pouvez pas vous procurer de masques chirurgicaux ou médicaux, en tissu ou à plis, vous pouvez vous rabattre sur une protection alternative, si et seulement si elle répond à plusieurs exigences. Elle sera certes d’un moindre degré de protection qu’un masque FFP2 ou "bec de canard". Ce masque "grand public" doit couvrir le bas du visage, la bouche et une partie du nez, et permettre d’absorber les gouttelettes potentielles de contamination. Car son but premier est d’être anti-projections, notamment de postillons en cas d’éternuement ou de toux. Mais il doit aussi laisser passer l’air à destination de votre bouche et de votre nez. L’avantage des masques alternatifs est la possibilité de les laver pour les réutiliser (à 60° en machine sur un cycle entier) et d’avoir plusieurs matières de fabrication possibles, validées par l’AFNOR.