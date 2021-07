Dans quels cas peut-on recourir à la vaccination à domicile ?

"Aller vers" les personnes à vacciner, et non plus "faire venir". C'est la nouvelle stratégie du gouvernement pour donner un coup d'accélérateur à une vaccination en baisse - 153.856 premières doses injectées ces vingt-quatre dernières heures contre 606.694 nécessaires chaque jour pour que la population adulte soit vaccinée d'ici à août 2021.

La Haute Autorité de Santé (HAS) a en effet autorisé les 130.000 infirmiers libéraux de l'Hexagone - dans un décret paru au Journal officiel le 26 mars dernier - à vacciner à domicile leurs patients contre le Covid-19 sans la présence obligatoire d'un médecin. Mais pour l'heure, seule une partie de la population est concernée : les personnes de 55 à 69 ans inclus - qu'elles souffrent ou non de comorbidités ou d'une pathologie à très haut risque de forme grave de Covid-19 - ainsi que celles de plus de 70 ans, parfois limitées dans leurs déplacements. "Cela permettra d’aller vacciner les Français, et notamment les plus fragiles, à leur domicile", avait alors déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran.

Aussi, face à des centres de vaccination qui atteignent un plafond de verre - avec un public de plus en plus difficile à convaincre -, piquer à domicile pourrait être une partie de la solution pour relancer le nombre journalier d'injections. Des professionnels de santé appellent ainsi à l'élargissement de la vaccination à domicile. "On peut rattraper le retard (vaccinal), mais il faut mettre la gomme", a affirmé Philippe Juvin, chef des urgences à l'Hôpital Pompidou sur France Inter ce mercredi. "Il faut que le vaccin aille aux gens : dans les entreprises, sur les plages, et à domicile (...) Ça, on ne l'a pas assez organisé."