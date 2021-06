Décès liés à la panne des numéros d'urgence : ce que l'on sait

En l'état, on peut déjà identifier trois situations distinctes au moins, où des malades sont décédés alors qu'eux-mêmes ou leurs proches n'avaient pas pu rentrer en contact avec les services d'urgence à un moment critique. Dans chacun des cas, le lien de cause à effet reste à démontrer, et c'est à cette fin que plusieurs enquêtes ont été ouvertes.

À leur arrivée sur les lieux, les secours n'ont pu que constater le décès de l'homme, qui avait fait un arrêt cardio-respiratoire. Son épouse avait tenté en vain de joindre le 15 pendant une vingtaine de minutes. C'est une amie qui a finalement obtenir la communication et "a fourni l'adresse de la victime en signalant que celui-ci avait des difficultés à respirer. Une ambulance a été immédiatement engagée par le Samu", ainsi que le rapporte le communiqué préfectoral.

Pour la préfecture, on ne peut que constater que "l'absence de contact direct entre l'épouse et le Samu du fait des problèmes de réseau n'aura pas permis de caractériser précisément la situation médicale de la victime avant l'engagement des secours". Le préfet de la Réunion avait aussi évoqué hier un second cas possible sur l'île, pour lequel "des investigations sont en cours".