CARTE - Quelles sont les villes où le masque est obligatoire dans la rue ?

Déjà obligatoire dans les lieux fermés accueillant du public partout en France (depuis le 20 juillet), le masque le devient désormais aussi dehors dans de plus en plus de communes. Il s'agit alors d'une décision prise au cas par cas par la préfecture ou par la municipalité.

La liste, non exhaustive, est amenée à évoluer au fur et à mesures des décisions qui seront prises par les autorités locales. Les villes sont classées en fonction de la zone où le masque est imposé (quelques rues, toutes les rues, marchés...). Certaines villes peuvent donc figurer dans plusieurs catégories.

- Amiens (Somme) : le masque est obligatoire dans les zones où l'on constate une forte concentration de population, depuis le 7 août. Il s'agit des rues piétonnes du centre-ville du lundi 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h, du quartier Saint Leu et d'une partie du Saint-Germain les Halles, les mercredis, jeudis, vendredi, samedis, dimanches, de 21h à 5h.

- Annecy (Haute-Savoie) : port du masque obligatoire dans la zone piétonne de la vieille ville où les rues sont "exiguës" à partir du mardi 4 août.

- Argelès-sur-mer (Pyrénées-Orientales) : le masque est obligatoire dans les allées piétonnes et sur les marchés jusqu'au 31 août.

- Barcarès (Pyrénées Orientales) : le maire de la commune a pris un arrêté prenant effet le 3 août qui rend obligatoire sur le port d'une protection "nasale et buccale" sur les places publiques de la ville. Sont concernés la place du Tertre, la place de la République, la place de la Coudalère ainsi que le site du Lydia et l'ensemble des marchés non couverts.

- Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) : en centre-ville à partir de lundi 3 août.

- Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) : dans les zones très fréquentées à partir de lundi 3 août.

- Biscarosse (Landes) : un arrêté instaure l'obligation du port du masque pour toute personne âgée de 11 ans et plus sur l'avenue de la Plage, entre la rue du Touring club et le boulevard des Sables.

- Bourges (Cher) : le port du masque est obligatoire dans la zone de l'hyper centre de 20h à 6h, à compter du mercredi 5 août 2020

- Chamonix (Haute-Savoie) : le port du masque est devenu obligatoire dans les zones piétonnes, le parvis du Montenvers, la place du Mont-Blanc les jours de marché, la rue des Moulins, la rue du docteur Paccard, la rue Joseph Vallot, les quais d'Arve, l'avenue Michel Croz, l'avenue de l'Aiguille du Midi, le parvis de l'Aiguille du Midi, avenue Ravanel le Rouge, ainsi que tout espace public accueillant brocantes et vide-greniers.

- Concarneau (Finistère) : le port du masque est obligatoire dans l'ensemble des rues de la ville-close, sur les remparts, le Petit Château, la place St-Guénolé et le Carré des Larrons de 10h à 22h.

- Honfleur (Calvados) : depuis un arrêté du 30 juillet dernier, le port du masque est obligatoire dans le secteur du vieux port, les rues et places commerçantes de l'hyper-centre, l'ensemble des marchés alimentaires et non alimentaires, les brocantes et vide-greniers, les parcs et jardins du centre-ville, la jetée de l'ouest, la plage et les parkings.

- La Rochelle (Charente-Maritime) : dans les rues du Vieux-Port et de l'hypercentre, depuis le 22 juillet.

- Le Grau-du-Roi (Gard) : dans les rues piétonnes depuis le 18 juillet.

- Le Touquet (Pas-de-Calais) : dans le centre-ville à partir de ce samedi 1er août.

- Lille (Nord) : certaines zones de la métropole européenne de Lille, à partir de lundi 3 août.

- Nice (Alpes-Maritimes) : "Dans certaines rues de la ville", à partir de lundi 3 août, selon l'annonce postée sur Twitter par le maire Christian Estrosi.

- Noirmoutier-en-l'Île (Vendée) : sur les marchés, brocantes et vide-greniers ainsi que sur Grande rue, la rue du Rosaire, et l'esplanade de la plage des Dames, depuis le 17 juillet.

- Orléans (Loiret) : sur les quais de Loire, le soir et la nuit (de 21h à 6h), et sur tous les marchés brocantes et vide-greniers, depuis vendredi 31 juillet.

- Perros-Guirec (Côtes d'Armor) : les secteurs "littoraux et commerçants" de 10h à 19h, depuis vendredi 31 juillet. A noter que l'obligation valait déjà pour les marchés.

- Quiberon (Morbihan) : sur plusieurs axes très fréquentés de la ville depuis le 24 juillet.

- Quimper (Finistère) : le port du masque est obligatoire à partir du 4 août dans "l’ensemble des zones piétonnes du centre-ville" de de 9 h à 19h.

- Saint-Brieuc (Côte d'Armor) : en centre-ville et lors de toute manifestation ou événement regroupant plus de 10 personnes, depuis le 20 juillet.

- Saint-Malo (Ille-et-Villaine) : dans la ville intra-muros et sur les remparts depuis jeudi 30 juillet.

- Saint-Tropez (Var) : sur un large périmètre de la commune, comprenant le port, le centre-ville et la vieille ville. Cette mesure prend effet à compter de vendredi 7 août à minuit pour une durée d’un mois et s’impose à toute personne âgée de plus de 11 ans.

- Toulouse (Haute-Garonne) : le maire de la ville, Jean-Luc Moudenc a annoncé que le port du masque serait obligatoire à parti du mercredi 5 août, quai et place St.Pierre, quai Lucien Lombard, quai et place de la Daurade et promenade Henri-Martin de 12h00 à 03h00.

- Tours (Indre-et-Loire) : à partir du 7 août, la préfecture rend le masque obligatoire entre 18h et 6h du matin dans un périmètre comprenant le Vieux-Tours ou encore les bords de la Loire.