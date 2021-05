Déconfinement : "la liberté d'aller et venir", nouvelle règle dans les Ehpad à partir du 19 mai

Un retour à un semblant de normalité pour les résidents d'Ehpad et leurs proches. Mercredi soir, le gouvernement a présenté les mesures de protection contre le Covid-19 qui seront en vigueur dans ces établissements à compter du 19 mai. Ainsi, à compter de cette date et après plusieurs mois de restrictions strictes, les résidents des Ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), des USLD (unités de soin de longue durée) et des résidences autonomie pourront bénéficier, "comme le reste de la population générale, de la possibilité de voir leurs proches et du respect de leur liberté d'aller et venir". Tous les accueils de jour, y compris ceux qui n'ont pas d'entrée séparée, sont également autorisés à rouvrir.