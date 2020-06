Déconfinement : "Il est trop tôt pour relâcher notre vigilance", prévient Olivier Véran

"La situation s'est améliorée et continue de s'améliorer (mais) il est trop tôt pour relâcher en aucune manière notre vigilance".

Lors d'un déplacement dans un centre de tests de dépistage d'Argenteuil ce lundi, Olivier Véran a jugé qu'il ne faut pas "aller trop vite" pour assouplir les mesures de contrôle de l'épidémie de Covid-19.

"Je comprends évidemment les demandes, les attentes, l'impatience qui peut s'exprimer d'avoir la capacité de reprendre notre vie normale au plus vite", a souligné le ministre de la Santé, rappelant dans la foulée qu'"entre le moment où on prend une décision de levée du confinement et le moment où on peut avoir un impact sur l'épidémie, il faut 10 à 15 jours".