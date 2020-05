Jeter votre masque dans la rue pourrait bientôt vous coûter 300 euros

Ils font désormais partie du paysage urbain. Dans plusieurs villes, dont Paris, Lyon, Toulouse et tant d'autres, certains individus peu urbains abandonnent leurs masques et leurs gants en pleine rue, au grand dam des éboueurs comme des citoyens. Un problème d'autant plus considérable pour les masques chirurgicaux, dont beaucoup jonchent l'espace public et qui mettent 450 ans à se décomposer.