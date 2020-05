Déconfinement et des idées : des coques de protection pour brancard inventées dans le Calvados

Pour faire face au ralentissement de son activité, une entreprise de chaudronnerie du Calvados s'est lancée dans la production de coques de protection pour les brancards des ambulances et pompiers. Une invention née d'un coup de crayon gribouillé sur une table de l'atelier il y a tout juste un mois. "Ce sont les ambulanciers d'Argences qui m'ont demandé de leur faire une sorte de caisson pour leur brancard. J'ai dessiné, et on a fabriqué", explique Jean-Philippe Capelli, le directeur de la société CJP. Pas plus de 48 heures plus tard, deux prototypes étaient livrés.