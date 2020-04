Les pharmacies vont pouvoir vendre des masques "grand public"

Le texte précise que les pharmacies peuvent désormais proposer à la vente "des masques non sanitaires fabriqués selon un processus industriel et répondant aux spécifications techniques applicables".

Ces masques "anti-postillons", qui ne dispensent pas de la distanciation sociale et des gestes barrières, ont pour but de ralentir la propagation du virus en limitant la projection de gouttelettes. Les modèles de type FFP2 et doté d'un filtre ainsi que les masques chirurgicaux, provenant du stock d'Etat, resteront quant à eux strictement réservés aux professionnels de santé de ville (médecins généralistes, infirmières et sages-femmes).