Déconfinement : Anne Hidalgo demande l'ouverture des parcs et jardins à Paris, Olivier Véran dit "non"

Interrogée à ce sujet, la maire du 10e arrondissement a regretté elle aussi certains comportements, demandé plus de surveillance mais a dans le même temps défendu les besoins de certains, après deux mois de confinement. "Il faut plus de place pour que les gens puissent se promener, ce qui permettra que tout le monde puisse prendre l'air. C'est un besoin très fort pour chacune et chacun d'entre nous, et aussi pour que nous n'assistions pas à ce genre de scène", a déclaré l'édile sur France Info.