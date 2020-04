Retour à l'école le 11 mai ? "Cela suppose un aménagement du temps extraordinaire"

Pour le professeur de politiques et d'économie de la santé Jean-Jacques Zambrowski, cette étape cruciale du déconfinement dépend "des conditions" dans lesquelles elle va se dérouler. Interrogé par LCI, l'expert rappelle que les enfants de soignants continuent d'être scolarisés durant le confinement, avec des mesures de sécurité. "Cela suppose un aménagement extraordinaire du temps scolaire pour éviter la promiscuité parmi les enfants, il faut des effectifs réduits", rappelle le Pr. Zambrowski.

Les jeunes sont moins touchés par le virus, on déplore à ce jour deux morts de mineurs liés au Covid-19 en France sur plus de 18.000 personnes. Les scientifiques estiment cependant que les enfants peuvent être des porteurs sains et le ramener dans leur famille, nécessitant la plus grande vigilance pour éviter une seconde vague de contamination après le confinement.