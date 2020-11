Tests antigéniques : la Haute autorité de santé favorable pour les cas contacts

Un feu vert qui ouvre la voie à des campagnes de test plus efficaces. La Haute autorité de santé (HAS) s'est prononcée samedi "en faveur" de l'utilisation des tests antigéniques, plus rapides que les tests virologiques RT-PCR, pour les "personnes contact". Les recommandations de la HAS incitent donc à l'utilisation et au remboursement des tests, mais il faut attendre un arrêté publié au Journal officiel pour que ces modalités deviennent effectives.

Jusqu'ici, les tests antigéniques ne pouvaient être pratiqués que sur des "personnes asymptomatiques, hors personnes contact ou personnes détectées au sein d'un cluster" ou sur des "personnes symptomatiques", mais seulement si un test RT-PCR ne pouvait être obtenu avant 48 heures et si le test antigénique se déroulait moins de quatre jours après les premiers symptômes.

Désormais, la HAS est "favorable à l'extension des indications des tests antigéniques, afin de les utiliser non seulement chez les personnes présentant des symptômes, mais également chez les personnes contact détectées isolément ou au sein de clusters". L'instance s'appuie sur de "nouvelles publications scientifiques (...) rassurantes quant à la capacité des tests antigéniques à diagnostiquer efficacement les personnes contact".