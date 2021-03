Déconfiner : comment font les autres pays, comment la France s’y prépare ?

Depuis quelques jours, l'exécutif fait souffler un vent prudent d'optimisme la France. Jeudi 24 février, Jean Castex espérait "un retour à la vie normale à la fin du printemps". Quelques jours plus tard, Emmanuel Macron indiquait qu'il fallait tenir encore "quatre à six semaines", suivi par Gabriel Attal, qui évoquait ce mercredi une réouverture progressive du pays "peut-être dès la mi-avril". Une façon de tisser un horizon enthousiasmant, alors que l'heure est encore aux restrictions sanitaires, qui pourraient même être durcies. En Europe et dans le monde, d'autres pays ont déjà entamé ce retour à la normale. À quelles conditions et comment s'y sont-ils pris ? LCI fait le tour de la question.

En termes de vaccination, Israël compte parmi les élèves modèles. Au 24 février, soit un peu plus de deux mois après le lancement de sa campagne de vaccination, la moitié de sa population avait reçu une première dose, tandis que plus d'un tiers avait reçu les deux injections. Un record mondial qui se reflète aujourd'hui dans l'évolution des nouvelles contaminations. Alors que le pays en comptait quotidiennement fin janvier environ 8000, elles avoisinent actuellement les 3000. Un rebond des contaminations est cependant attendu dans les prochains jours en raison, ce week-end dernier, des célébrations de la fête de Pourim. Malgré l'instauration, pour ces trois jours, d'un couvre-feu à 20h30 et de l'interdiction de se réunir à plus de dix personnes dans un endroit fermé et de plus de 20 personnes en extérieur, de nombreuses contaminations pourraient avoir eu lieu, menaçant de ralentir le déconfinement prévu par le gouvernement israélien.

Celui-ci avait déjà commencé à desserrer la vis des mesures sanitaires. Ainsi, les magasins, les centres commerciaux, les bibliothèques et les musées ont rouvert à tous depuis le 21 février. L'accès à certains lieux, en revanche, nécessite la détention d'un "Green pass", ou "passeport vert" prouvant que son détenteur a reçu les deux doses de vaccin depuis au moins une semaine ou qu'elles ont récupéré de la maladie. C'est notamment le cas des salles de sport, des piscines, des parcs d'attraction ou des cinémas, et prochainement, des restaurants et des bars, qui devaient étaient censées, selon le plan gouvernemental, rouvrir le 7 mars. Les personnes non-vaccinées seront tenues de s'installer en terrasse, rapporte le Times of Israël.