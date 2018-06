Dépakine, valproate : l'État va demander à Sanofi d'indemniser les victimes, annonce Agnès Buzyn

Dans un premier temps, les indemnisations devraient se faire sur fonds publics, a expliqué la ministre à un auditeur, père d'un enfant handicapé à cause de ce médicament. "Ce qui compte pour moi, et c'est l'urgence, c'est que ces familles d'abord connaissent le risque, et donc puissent se tourner vers l'Oniam [Office national d'indemnisation des accidents médicaux], et puissent être indemnisés. (...) L'urgence, c'est que Monsieur et que les autres familles dans le même cas soient indemnisés pour être aidés. Et Sanofi c'est le travail de l'État", a expliqué Mme Buzyn."C'est vraiment une situation épouvantable (...) C'est dramatique et j'imagine votre souffrance", a-t-elle souligné.